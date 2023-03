Dopo il pari a reti bianche contro l'Hellas Verona, Dimitrios Nikolaou, difensore dello Spezia, si è già proiettato con la mente alla partita di venerdì contro l'Inter ai microfoni di DAZN: "Era importante vincere ma non ci siamo riusciti. Siamo comunque contenti del punto ottenuto e del secondo tempo fatto. Dobbiamo rivedere il primo tempo perchè abbiamo commesso degli errori ma siamo ottimisti. Venerdì sarà una partita come tutte le altre. Giocheremo con una squadra molto forte ma metteremo in campo le nostre qualità e lotteremo fino alla fine”.