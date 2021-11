Spalletti a DAZN: “Non so come reagirò, all’Inter sensazioni bellissime”

L'allenatore del Napoli inquadra il match di San Siro ai microfoni di DAZN

C'è anche l'allenatore azzurro Luciano Spalletti a parlare ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio di Inter-Napoli, in quello che per lui è un ritorno a San Siro da grande ex: "Sensazioni? Diventa difficile saperlo anche per me, vivo tutto intensamente - ammette il tecnico di Certaldo -. Non so come reagirò dopo perché vivo intensamente, il mio passato non è mai passato perché me lo porto sempre dietro. Sono state sensazioni bellissime quelle avute all'Inter: ho trovato un ambiente che mi ha seguito, che mi ha dato una mano a fare il mio lavoro. E si fanno i complimenti a chi ha vinto il campionato l'anno scorso, un risultato importante facendo un buon calcio".