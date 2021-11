Spalletti a DAZN: “Ci è mancato coraggio. Lautaro sta dimostrando il campione che è”

L'allenatore del Napoli commenta il match di San Siro contro l'Inter ai microfoni di DAZN

Dopo il triplice di San Siro, il grande ex Luciano Spalletti si presenta davanti alle telecamere di DAZN per analizzare a caldo il match tra Inter e Napoli, partendo dall'abbraccio nel finale con Lautaro Martinez : "Lautaro è un calciatore fortissimo, quando è arrivato all'Inter all'inizio c'era da entrare in squadra. Ma ha fatto quello che doveva fare e ora sta dimostrando il campione che è".

"Bisogna andare a viso aperto e oggi un po' l'abbiamo fatto, ma nel primo tempo abbiamo avuto poco coraggio. Alla fine del primo tempo ho detto questo: se si gioca con timore e paura contro queste squadre non porti a casa le partite. Nel secondo abbiamo fatto meglio, ma dobbiamo farlo dall'inizio: giochiamo per qualsiasi tipo di risultato. Loro si son meritati queste attenzioni. E mi arrabbio se non facciamo le cose che dobbiamo fare e nel primo tempo non abbiamo avuto coraggio: contro Inter, Milan bisogna giocare la palla, bisogna proporre roba importante sul muso degli avversari".