Sheriff, Vernydub: “Inter, abbiamo imparato dagli errori. Pubblico 12esimo uomo”

Il tecnico ucraino: "Sarà una partita diversa rispetto a 15 giorni fa perché abbiamo sviluppato una strategia tattica dopo il match d'andata"

Intervenendo in conferenza stampa, Yuriy Vernydub, tecnico dello Sheriff, ha anticipato i temi della gara contro l'Inter che andrà in scena domani: "Faremo del nostro meglio, dobbiamo fare il possibile. Cerchiamo di recuperare energie per la partita di domani - le sue parole -. Arriviamo a questo grande evento che è la Champions facendo un passo alla volta, stiamo lavorando insieme col supporto dei tifosi e della città. Sarà una partita diversa rispetto a 15 giorni fa perché abbiamo sviluppato una strategia tattica dopo il match d'andata. L'Inter è una squadra forte, il pubblico sarà il nostro 12esimo uomo. Ci siamo preparati molto dopo la sfida di Milano, l'obiettivo principale è non ripetere gli errori commessi. Abbiamo imparato da quegli errori, penso che lo mostreremo domani".