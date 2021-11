Sheriff, Athanasiadis: “Inter buona squadra, sarà difficile. Siamo pronti”

Le parole del portiere in conferenza stampa prima della sfida di Champions con i nerazzurri

"L'Inter è una buona squadra come lo siamo noi. Abbiamo analizzato gli avversari in video con l'allenatore, siamo pronti. E' una gara difficile, io sono pronto e concentrato. Vedremo domani". Con queste poche parole, parlando in inglese, Giorgos Athanasiadis, portiere dello Sheriff Tiraspol, ha inquadrato il match di domani sera che metterà in palio tre punti importanti in ottica qualificazione agli ottavi di Champions League.