Shakhtar, De Zerbi: “Vogliamo due vittorie con Inter e Sheriff. Rukh? Importante”

Il tecnico degli ucraini: "Turnover prima della Champions? La gara col Rukh non è meno importante"

Roberto De Zerbi, tecnico dello Shakhtar, non ha in programma di fare un turnover robusto in campionato per tenere a riposo i titolari in vista della gara di Champions League contro l'Inter: "Non credo che la partita contro il Rukh sia meno importante di quella contro i nerazzurri - ha detto l'ex Sassuolo in conferenza stampa -. Prima della pausa invernale abbiamo quattro partite molto importanti in campionato, vogliamo fare 12 punti perché, purtroppo, 13 è impossibile. Poi penseremo alle partite con Inter e Sheriff, che cercheremo di vincere entrambe. Se otteniamo due vittorie, per noi si apriranno tutte le porte".