Shakhtar Under 19, messaggio all’Inter: 6-0 al Veres Rivne, 10° successo di fila

Ucraini in gran forma, a quattro giorno dall'incrocio in Youth League contro i nerazzurri di Chivu

En plein di vittorie stagionali per lo Shakhtar Under 19, prossimo avversario dell'InterPrimavera di Cristian Chivu in Youth League. Gli ucraini di Oskar Ratulutra, oggi, hanno centrato la decima affermazione consecutiva in due mesi battendo con un rotondo 6-0 il Veres Rivne grazie ai gol di Goncharuk (tris), Kapinus (doppietta) e Gulko.