Shakhtar supercampione d’Ucraina, De Zerbi: “Ora vietato fare passi indietro”

Il tecnico: "Da domenica dobbiamo pensare che questa finale non ci sia mai stata"

A margine del 3-0 con cui lo Shakhtar ha piegato la Dinamo Kiev vincendo la Supercoppa d'Ucraina, Roberto De Zerbi ha parlato della mentalità che deve ancora acquisire la sua squadra: "Sicuramente la vittoria aiuta, per diventare grandi dobbiamo fare una grande partita sabato (contro il Veres Rivne ndr) - le parole dell'ex Sassuolo ai canali ufficiali del club -. Dobbiamo festeggiare molto e da domenica pensare che la partita di oggi (ieri ndr) non ci sia mai stata perché giochiamo contro una squadra fastidiosa: non possiamo fare passi indietro". Dopo lo scontro in campionato, martedì prossimo, gli arancioneri se la vedranno in Champions League contro l'Inter.