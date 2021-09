Shakhtar, Nicolini esalta l’Inter: “Adesso è molto più forte e completa”

Le parole a SuperNews in vista della sfida di Kiev

Carlo Nicolini, dirigente Shakhtar Dontesk, ha parlato a SuperNews a poche ore dalla sfida di Champions League contro l'Inter: "La situazione è completamente diversa rispetto al confronto della scorsa stagione, gli allenatori sono cambiati, così come molti giocatori - ricorda nel suo intervento -. L’Inter è molto più forte e completa e ha la consapevolezza di essere un gruppo solido e di qualità, non a caso loro sono in prima fascia. Noi, come dicevo, siamo in crescita e siamo ancora in costruzione: sicuramente faremo la nostra gara, mettendo in campo il nostro stile di gioco. Mi aspetto una bellissima partita".