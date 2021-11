Shakhtar, Marlon: “L’Inter può rivincere lo Scudetto. Poi ha i suoi punti deboli”

Il difensore degli ucraini: "Tra la squadra di Inzaghi e quella di Conte ci sono differenze, anche se minime"

A poche ore dalla sfida contro l'Inter, il difensore dello Shakhtar Donetsk Marlon ha presentato il match ai microfoni di Goal.com. Partendo dall'analisi della squadra di Simone Inzaghi : "Ho percepito che ci sono differenze, ma sono poche. Certamente Romelu Lukaku sposta gli equilibri di una squadra così come Edin Dzeko, che però si sta ancora ambientando all’Inter. Il bosniaco è un giocatore fortissimo, che può sicuramente sostituire Lukaku. Però credo che Lukaku faccia tutta la differenza e se da una parte non cambia tanto a livello tattico dall'altra la differenza sta proprio a livello individuale e si riflette sulla squadra".

Come cambia la tua preparazione alla partita sapendo di affrontare Dzeko e non Lukaku?

"Io preparo la partita nello stesso modo. Indipendentemente da contro chi gioco, scendo in campo nella stessa maniera e con la stessa motivazione. Solo così riesco ad essere costante nel rendimento, che è la cosa più importante secondo me per un giocatore. Provo sempre ad allenarmi e prepararmi bene, indipendentemente da chi sia l’avversario".