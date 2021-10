Shakhtar, Marlon: “Difficile dimenticare lo 0-5 con il Real, ma voltiamo pagina”

Il difensore brasiliano: "Dobbiamo provare a vincerle tutte, se vogliamo diventare campioni d'Ucraina"

Lo Shakhtar è chiamato a rialzarsi immediatamente dopo la lezione di calcio presa dal Real Madrid, che a Kiev ha dettato legge vincendo 5-0. L'occasione del riscatto per gli ucraini arriverà domani, nel match di campionato contro il Vorskla da vincere assolutamente, come spiegato da Marlon: "È difficile lasciarsi alle spalle l'ultima partita, ma ora è importante voltare pagina e concentrarsi sul campionato per prendere i tre punti - le parole del brasiliano al canale ufficiale del club di Donetsk -. Dobbiamo provare a vincerle tutte, se vogliamo diventare campioni. I prossimi incontri saranno i più importanti e faremo del nostro meglio per vincere. Siamo sempre concentrati sul risultato e andiamo verso un unico obiettivo: vincere il torneo".