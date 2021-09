Shakhtar Donetsk, Pedrinho: “Grande partita, peccato per la mia chance”

Il brasiliano dello Shakhtar: "Il mister ci sta motivando molto. Sta cercando di darci questa mentalità".

Insieme a Roberto De Zerbi, si è presentato in conferenza stampa post-partita anche l'attaccante brasiliano dello Shakhtar Donetsk Pedrinho, che ha espresso il suo pensiero dopo il pareggio contro l'Inter: "La preparazione migliora ogni giorno, il mister ci sta motivando molto. Sta cercando di darci questa mentalità. Ho giocato punta? Mi sento bene, il mister in allenamento mi prova spesso e a me piace molto. Non ci ho giocato molto in carriera, ma piano piano sto cercando di crescere e migliorare anche lì".