Shakhtar, De Zerbi non pensa all’Inter: “Prima il campionato e la Supercoppa”

L'analisi del tecnico degli ucraini dopo il ko con lo Sheriff

Esordio da dimenticare in Champions League per lo Shakhtar di Roberto De Zerbi, sconfitto 2-0 dal sorprendente Sheriff Tiraspol. "Bisogna dire la verità, io cerco sempre di farlo. Oggi ci è girato tutto storto, ed è andato tutto a favore loro - il commento del tecnico bresciano ai canali ufficiali del club ucraino -. Ma non basta, noi non siamo una grande squadra oggi, potremmo diventarlo. C'è da costruire, ci sono tanti giovani molto forti, oggi (ieri ndr) noi soffriamo questo tipo di partite fisiche. Dobbiamo crescere".