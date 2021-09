Shakhtar, De Zerbi dopo il 4-1 al Veres: “Testa già all’Inter? Non credo”

Il tecnico arancionero: "Quella nerazzurra è una squadra forte, anche di più dell'anno scorso"

Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha commentato così in conferenza stampa il successo ottenuto dalla sua squadra per 4-1 sul Veres Rivne, trampolino di lancio per la gara di Champions League di martedì contro l'Inter a Kharkhiv. La formazione arancionera ha disputato un primo tempo sottotono, ma il tecnico ha smentito che il problema fosse l'imminente incontro coi nerazzurri: "Abbiamo giocato bene nel primo tempo, ma forse non eravamo troppo fiduciosi in noi stessi. Non credo che avevamo già in mente la partita contro l'Inter. La domanda è che all'inizio c'erano tanti ragazzi che hanno giocato poco in questa stagione. A volte c'è un problema di mancanza di esperienza, e quando dovremmo chiudere una partita, la lasciamo ancora aperta. Credo che abbiamo ottenuto una vittoria importante per i giovani calciatori e importante per il campionato in generale. Ora inizieremo a preparare intensamente la partita contro l'Inter. Quella nerazzurra è una squadra forte, anche più forte della scorsa stagione".