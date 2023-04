Roger Schmidt , allenatore del Benfica , si prepara ad affrontare oggi l' Inter nel ritorno dei quarti. "In Champions League non c'è bisogno di motivare i giocatori, è la più grande competizione di calcio al mondo - dice ad Amazon Prime -. Siamo ancora nel torneo, abbiamo sprecato l'occasione di un risultato migliore all'andata, ci sono ancora 90' e ci crediamo. L'Inter è un top team ma è ancora tutto possibile. Daremo il massimo per superare il turno. Avevamo perso una partita in tutta l'annata e ora ne abbiamo perse tre di seguito.

Non è normale e non siamo contenti, ma non abbiamo giocato male e avremmo potuto vincerle tutte. Sappiamo di non esserci espressi al massimo livello e ne abbiamo parlato. Dobbiamo tornare a giocare in maniera ordinata, come abbiamo fatto per tutta la stagione. Negli ultimi dieci giorni abbiamo avuto anche un po' di sfortuna. Le partite si possono anche perdere, abbiamo vinto in passato creando molto e dobbiamo tornare a farlo".