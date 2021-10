Sassuolo, Rogerio a DAZN: “Il massimo per ottenere un risultato positivo”

Le dichiarazioni di Rogerio del Sassuolo nell'immediata vigilia del match del Mapei Stadium

"Per non subire gol dovremo avere palla noi. Sarà difficile, ma non impossibile. L'abbiamo preparata benissimo, sapendo che sono i campioni d'Italia. Sono forti, giocano insieme da tanto tempo, e noi dovremo fare la nostra miglior partire per ottenere un risultato positivo". Così Rogerio a DAZN poco prima del match contro l'Inter.