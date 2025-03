Il Sassuolo cade in casa contro l'Inter nel big match del campionato Primavera 1, permettendo ai nerazzurri di Andrea Zanchetta di installarsi momentaneamente in vetta alla classifica. Emiliano Bigica, allenatore neroverde, commenta così quanto accaduto al Ricci: "Partita combattuta ed equilibrata, che purtroppo è stata condizionata da due episodi. Mi è piaciuta la concentrazione della squadra nei 25 minuti in cui siamo stati in inferiorità numerica, dove non abbiamo rischiato nulla contro una grande squadra“, le sue parole al sito ufficiale neroverde.

Bigica ha poi concluso con uno sguardo al futuro: “Ora dobbiamo voltare pagina, riflettere su alcuni errori evitabili che ci hanno tolto tanti punti in questo campionato e capire come gestire l’emotività nelle diverse situazioni di gioco. Sono aspetti che fanno parte della crescita di ogni giocatore, noi adesso ci prepariamo alla partita di Empoli per continuare il nostro cammino in modo sereno, consapevoli dell’ottima prestazione contro l’Inter“.