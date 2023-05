Dopo il ko di San Siro con l'Inter, Davide Frattesi parla a Sky. "I complimenti di Marotta? Sicuramente San Siro è uno stadio che dà motivazioni importanti come Roma o Napoli. Poi da avversario è ancora più bello: avere contro 70mila persone è una sorta di sfida con tutto il pubblico. Speravo almeno in un pari, che sarebbe stato il risultato più giusto. Comunque la prestazione c'è stata - dice il centrocampista neroverde -. A livello personale, devo ancora migliorare tecnicamente e nelle scelte quando arrivo in zona gol. Psicologicamente non è stato facile lavorare in questa settimana, a fine stagione ci sta essere stanchi, ma ringrazio mister Dionsi per essermi stato vicino".

"Il mio carattere può essere la mia forza e la mia debolezza: cerco sempre la perfezione, quindi sono perennemente insoddisfatto - spiega -. Via dall'Italia? La Premier League è un campionato che mi affascina e un giorno mi piacerebbe provare quell'esperienza, anche per vedere come si lavora lì".