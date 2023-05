Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Sassuolo-Monza, Alessio Dionisi, tecnico dei neroverdi, ha ripensato alla gara persa sabato scorso contro l'Inter a San Siro: "Se devo essere sincero, l'ultima partita è quella che mi è piaciuta di più - le sue parole -. Anche se abbiamo ottenuto zero punti, la squadra mi è veramente piaciuta sotto tutti i punti di vista. Sia in fase difensiva, dove abbiamo messo coraggio pur commettendo degli errori, sia in fase propositiva.

Negli ultimi 20 metri siamo andati molto alla conclusione, abbiamo chiuso l'azione con i centrocampisti e questo vuol dire tanto perché ci siamo arrivati non solo con la profondità ma anche con il palleggio. Sicuramente siamo cresciuti".