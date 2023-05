Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, non nasconde che quella di domani contro l'Inter sarà una gara difficilissima per i suoi ragazzi. In conferenza stampa, il tecnico neroverde spiega: "Affrontiamo l'Inter in uno dei loro migliori momenti, cosa che non era stata all'andata. Non è semplice affrontare l'Inter adesso, anche in precedenza le prestazioni erano positive, penso alla Fiorentina, aveva creato tantissimo. Sappiamo che sarà molto difficile ma anche molto stimolante perché giochiamo con una delle favorite, una delle più forti del nostro campionato, semifinalista di Champions, questo la dice lunga sul loro valore. Siamo motivati, sapendo che partiamo sfavoriti".

Come state?

"Siamo in un buon momento. Abbiamo tirato tanto, i ragazzi non vogliono rifiatare. Avendo tirato tanto il rischio di fare un giro a vuoto c'è, per certi aspetti ce lo siamo concessi a Salerno, domani non possiamo permettercelo. Recuperiamo Andrea Pinamonti che era squalificato, ahimé, ma non vorrei riaprire un capitolo che non mi piace. Recuperiamo pian pianino Mert Muldur, che era già in panchina col Bologna, è disponibile, è tornato con la squadra e questa è una bella notizie dopo una stagione travagliata, sarà convocato. Siamo tutti".

Per Pinamonti sarà una partita speciale.

"Non so se per lui possa essere una partita speciale, per me non lo è. Preferirei non affrontare l'Inter due volte l'anno perché sai che è meno facile far punti. Andrea si è allenato bene, gli mancava il campo, la squadra, si è allenato e ovvio che abbia voglia di giocare, ma non so se dall'inizio o dopo, devono dimostrarlo sul campo in allenamento che vogliono giocare domani".