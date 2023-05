Dopo il ko con l'Inter, Alessio Dionisi parla a SkySport. Ecco le considerazioni del tecnico del Sassuolo.

Incubo Lukaku?

"l'Inter ha chiuso in vantaggio il primo tempo grazie alla qualità del singolo, ma lo sapevamo. Nel primo tempo avevamo creato più di loro, ce la siamo giocata a viso aperto. Nonostante le due deviazioni nella ripresa, la squadra ci ha creduto fino in fondo quindi posso solo elogiarli".

Cosa serve per portare a casa anche i punti e non solo la prestazione contro le big?

"Serve cinismo. Anche perché poi nella ripresa sai che l'Inter può fare dei cambi diversi rispetto ai nostri. Peccato non averla sbloccata, perché siamo cresciuti rispetto a mesi fa e abbiamo messo in discussione la vittoria dell'Inter".

C'è qualcosa per il Sassuolo a San Siro viste le sempre belle gare?

"Grazie ma volevamo fare anche risultato. Dovevamo essere perfetti in tutto e forse non sarebbe comunque sbagliato. Contro gente come Lukaku non è semplice, ci sta di concedere qualcosa. Poi sulla prestazione sono molto soddisfatto, speriamo di ripeterci anche al Mapei".

Ha vinto una squadra che può vincere la Champions?

"No, ho visto una squadra neroverde che se l'è giocata molto bene contro i nerazzurri che sono tra le favorite".

A fine carriera, con tutto il rispetto, Berardi potrebbe rimpiangere di essere rimasto da voi?

"Dovreste chiederlo a lui. Domenico è molto maturo e probabilmente ha fatto una scelta di vita, forse insolita se la si vede da fuori. Ma questa realtà gli ha dato modo di esprimersi al meglio. Lui è di un altro livello e chissà, magari è ancora in tempo... Poi è chiaro che io vorrei tenerlo".

Rinnovo vicino?

"La stima è reciproca, al momento delle conferme tutti lo sapranno".