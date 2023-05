Anche Giovanni Carnevali parla a Sky nell'immediata vigilia della sfida con l'Inter. "Giocare qui penso sia la cosa più bella per tutti, è una grande emozione. Affrontiamo una grande squadra e speriamo di fare bene - dice il dirigente neroverde -. Il rinnovo di Dionisi? Penso sia l'allenatore giusto per il nostro progetto e credo in settimana potremo definire il prolungamento".

Che tipo di mercato farà il Sassuolo?

"Spero nel cambiamento e nella ricerca di giovani talenti che possono crescere. Cedere ok, ma non troppo: il prossimo sarà l'undicesimo torneo di fila in A".

La vostra forza è sempre stata quella di trovare i giusti sostituti. Avete già individuato il giovane talento per la porta considerando l'età avanzata dei due portieri?

"Consigli è un riferimento, poi abbiamo Turati che sta facendo esperienza ed è nostro".