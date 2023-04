"Abbiamo qualche certezza in più di quel periodo, ma affrontiamo una squadra di un competitivo straordinario. Dimentichiamo l'andata, teniamo conto del valore dell'avversario. Va giocata come collettivo, non individualmente" dice Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, in conferenza stampa prima della sfida di domani contro l'Inter.

Due volte a Milano in una settimana: è decisiva?

"Importante, decisiva no. Abbiamo 4 partite, dobbiamo pensare pure a quelle. Ma è importante".

Una giornata che si incrocia con il Napoli?

"Pensiamo la partita nostra, è stata apparecchiata pensando che noi non faremo risultato. Speriamo che il Napoli festeggi il più tardi possibile".

Il vantaggio sull'Inter può aiutare dal punto di vista psicologico?

"Sapete come la penso, il nostro campionato ci sono 4 squadre sicuramente più forti. Non significa arrivare per forza quinti o sesti, significa che abbiamo fatto qualcosa in più e le altre in meno. Ma nelle partite singole cambia tutto".

Che insidie domani?

"Qualcuna riguarda noi, altre loro. Si giocano la possibilità di entrare tra le prime 4, hanno motivazioni. Stanno facendo bene in Coppa Italia e Champions, ora hanno anche entusiasmo".

La Lazio può fare la voce grossa a San Siro?

"Bisogna pensare a essere dentro la gara, fare la voce grossa sembra che vuoi dominare. Dobbiamo pensare da collettivo e con convinzione, diverso dall'essere presuntuoso. Il convinto dà il 101%, se si pensa da squadra e convinto dei mezzi in partita ci siamo e sarà aperta".

Guida domani?

"Non so neanche chi c'è domani. La gente pensa che io ce l'abbia con gli arbitri, non vedo neanche il singolo episodio, ma il modo in cui viene diretta, se è idonea o meno. Poi decide sempre Rocchi. Sulle storie territoriali credo poco, non penso che uno che abita a 40 km da Napoli si faccia condizionare. Non penso proprio.

I tanti impegni ravvicinati influiscono sulle scelte?

"Siamo in una fase di pochi calcoli, chi salta salta, chi scoppia scoppia. Senza fare tanti calcoli. Poi ci sono delle cose con cui non sarò mai d'accordo, che la Premier incassi 4 miliardi di euro e non fa vedere le partite del sabato. Noi invece siamo in mano completamente a chi ci dà meno di un quarto di quegli incassi. In Italia le previsioni dicono che può anche piovere domani a Milano, ma potevano anche fare 33 gradi. Quindi dico, come cazzo si fa a giocare alle 12.30? Qui si fa di tutto per fare un campionato mediocre, le strutture non sono adeguate, si gioca di merda, ci sono tutti i presupposti per fare un brutto spettacolo. Poi ci si sorprende degli incassi inferiori. Siamo in un momento storico che permette anche la risalita, ma con un percorso diverso. Vedo i programmi di chi vuole diventare presidente federale e si parla di Nazionale. Qua se non si fa un tavolo con i governi per rifare gli stadi siamo morti, nessuno parla di questo. Ho la fortuna di avere una certa età, il futuro riguarderà qualcun altro... Non lo dico per fare polemica, perché sono innamorato del calcio, vedo un possibile spiraglio per tornare a livelli buoni, però c'è un insieme di lacci che ci faranno sprofondare ancora".