Sarri in conferenza: “Gara bella, aperta e di alto livello. Partita rara in Serie A”

Dopo il 3-1 in rimonta rifilato all'Inter ieri, l'allenatore dei biancocelesti Maurizio Sarri analizza così la controversa e agitata partita dell'Olimpico. "Sono soddisfatto della prestazione perché pur essendo sotto la sensazione era che stavamo bene in partita e quindi che prima o poi potevamo rimediare. Sull'episodio che ha scatenato la rissa? La palla era dell'Inter e l'Inter è andata alla conclusione in porta, noi abbiamo proseguito un'azione portata avanti dell'Inter. Scene da far west che si vedono solo in Italia perché in Inghilterra non ho mai visto una cosa del genere, in più chiederlo quando sei andato tu alla conclsuione mi sembra un po' troppo" ha detto in conferenza stampa.