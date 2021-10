Sampdoria, Tarenzi: “Vittoria del gruppo, i gol fatti una liberazione”

L'attaccante doriana esulta dopo la doppietta alle sue ex compagne: "Sono arrivati due gol in una vittoria molto importante"

La legge dell'ex vale per due: con una doppietta, Stefania Tarenzi ha steso l'Inter Women, squadra nella quale ha militato nella scorsa stagione, lanciando la Sampdoria di Antonio Cincotta. A fine gara, l'attaccante blucerchiata esprime tutta la sua soddisfazione: "Oggi è stata una bellissima gioia, mi sono liberata. Sono veramente contenta della prestazione di tutte. Non hanno mollato fino alla fine, grazie a loro sono riuscito a fare gol. Sono arrivata a 101 reti? Bellissimo, mi sono liberata e sono molto felice della prestazione fatta. Sono arrivati due gol in una vittoria così importante", le parole riportate da SampNews24.com.