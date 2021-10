Sampdoria, Cincotta: “Contro l’Inter vale di più. Tarenzi straordinaria”

Il tecnico doriano: "Le mie ragazze non sono seconde a nessuno. Stefania mi ha aiutato a essere un uomo milgiore"

Antonio Cincotta, allenatore della Sampdoria Women, esalta giustamente la prova delle sue ragazze che quest'oggi a Bogliasco hanno inflitto una pesante lezione all'Inter di Rita Guarino sconfitta 3-0. Queste le sue parole nel dopopartita proposte da SampNews24.com: "Una vittoria che significa tanto perché nelle ultime settimane ci avevano applaudito ma siamo sempre usciti dal campo con zero punti. Grande lavoro del mio staff e del capitano. Ci siamo agganciati alle cose positive e non guardare solo i zero punti. Ci sono state grande prestazioni che hanno probabilmente portato alla vittoria di oggi. C’erano tanti segnali positivi. Però non si raccoglieva. Quindi c’erano due possibilità, o sentire i gufi che dicevano non siete abbastanza e abbatterti, oppure non si contano le energie negative. Abbiamo guardato la parte buona di noi, anche contro una grandissima squadra come l’Inter che aumenta il valore di questa vittoria. Le mie ragazze non sono seconde a nessuno".