La Sampdoria Women, in mattinata, si è ritrovata al “3 Campanili” di Bogliasco per iniziare a preparare il prossimo impegno con l’Inter, match valido per la 13esima giornata di Serie A, in programma sabato al “Breda” di Sesto San Giovanni (ore 12.30). Antonio Cincotta non ha potuto contare sulle infortunate Sara Baldi, Rachel Cuschieri, Kelly Gago, Nicole Lazzeri, Tecla Pettenuzzo, Yoreli Rincón, Valentina Soggiu, Giorgia Spinelli e Amanda Tampieri.