Dejan Stankovic torna a parlare alla vigilia del match di campionato tra Sampdoria e Inter. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico blucerchiato fa il punto della situazione in merito alla condizione del suo gruppo: "In settimana abbiamo lavorato bene perché ogni partita è a sé – prosegue -, abbiamo cercato di correggere le cose che sono andate meno bene, che si ripetono soprattutto negli ultimi minuti, quando bisogna tenere alta la concentrazione come in tutto l’arco del match. Purtroppo abbiamo qualche problema tra infortuni e squalifiche, abbiamo la panchina corta e i cambi sono molto importanti in questi momenti. Ma sono certo di una cosa: chi sarà pronto andrà in battaglia, sono molto fiducioso.