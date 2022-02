Samp Primavera, domani c’è l’Inter: l’ex Bonavita tra i convocati di Tufano

KHARKOV, UKRAINE - SEPTEMBER 28: Simone Bonavita of FC Internazionale warms up prior to the UEFA Youth League match between Shakhtar Donetsk U19 and Inter U19 at Stadion NTK im. B. M. Bannikova on September 28, 2021 in Kharkov, Ukraine. (Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)