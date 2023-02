Autore di una prestazione attenta in difesa, Bram Nuytinck si gode il pareggio d'oro strappato dalla Samp all'Inter, che non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 a Marassi: "Un punto importante contro una grande squadra. Grazie per il grande supporto, incredibile", il messaggio postato dal centrale olandese sul proprio profilo Instagram.