Samp, Caputo punta l’Inter: “Voglio percepire l’adrenalina di Marassi”

L'attaccante blucerchiato carico è carico per la nuova avventura

Terminata la parentesi dedicata alle Nazionali, la Samp potrà contare su un Francesco Caputo in più nella sfida con l'Inter fissata in calendario dopo la sosta. L'attaccante, già in gol nell'amichevole con la Ternana giocata oggi al Mugnaini, ha dichiarato di essere carico per la nuova avventura: "Spero di dare il mio contributo, arrivo con lo spirito a mille, con grande entusiasmo - le parole dell'ex Sassuolo ai canali ufficiali del club blucerchiato -. La Samp è un club storico, non vedo l'ora di dare tutto per questa maglia".