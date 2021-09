Samp, Caputo punta l’Inter: “Fortissima, ma possiamo metterla in difficoltà”

Il neo attaccante blucerchiato: "Fisicamente sono pronto"

Dopo aver dichiarato di non vedere l'ora di sentire sulla pelle l'adrenalina dello stadio Ferraris, Francesco Caputo, neo attaccante della Samp, spiega di essere pronto per la sfida di domenica all'ora di pranzo contro l'Inter: "Sto bene, mi sono allenato sempre: ho fatto le prime partite di campionato, fisicamente sono pronto - assicura l'ex Sassuolo al Secolo XIX -. Affrontare l’Inter è uno stimolo sempre, loro sono fortissimi, ma noi siamo consapevoli che possiamo metterli in difficoltà se giochiamo da squadra".