L'allenatore del Salisburgo Gerhard Struber si è fermato ai microfoni di Prime Video alla vigilia dell'importante match di Champions League contro l'Inter. Spiegando quali sono a suo vedere le chiavi per una buona performance:

Salisburgo e Real Sociedad sono le squadre che hanno creato più problemi all'Inter in stagione. Che partita dobbiamo aspettarci?

"Penso che conosciamo il sistema di gioco dell'Inter, abbiamo visto tante loro partite. Per noi è importante concentrarci sulla nostra identità, che si traduce in forza, aggressione alta e intensità, il tutto insieme alla giusta preparazione tattica. Dovremo essere bravi a togliere tempo e spazio di gioco".

Quali sono gli spunti che avete preso dalla partita di San Siro?

"Per prima cosa direi la compattezza, lo spirito giusto e il voler credere di potercela fare. Quella partita ci è servita a capire che al di là del risultato possiamo giocarcela. Alla fine credo che una buona prestazione sia la strada per prendere i punti".

Questa per voi è l'ultima chiamata, come gestite la pressione?

"La pressione è alta in ogni partita di Champions League, sappiamo che per raggiungere il prossimo step servono punti ma dobbiamo essere equilibrati. E inoltre avere grande consapevolezza della nostra identità. Questa sarà la chiave per fare una buona partita".