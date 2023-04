Come si affronta l'Inter avendo un margine confortante di vantaggio sulla terzultima dopo cinque risultati utili consecutivi? Di fronte a questa domanda, Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha risposto così in conferenza stampa: "Bisogna essere orgogliosi di affrontare una squadra del genere - le parole del portoghese -. Abbiamo studiato la nostra strategia, ci saranno spazi nei quali inserirci per avere vantaggi rispetto al comportamento degli avversari. E' chiaro che dovremo stare attenti al reparto offensivo dell'Inter, occorreranno convinzione, determinazione e gioia perché loro hanno la miglior rosa individuale della serie A. Dobbiamo essere consapevoli che bisognerà soffrire, sperando che ci possa accompagnare anche un pizzico di fortuna. E la porteremo dalla nostra parte solo se saremo bravi dal primo all'ultimo minuto".

L'Inter viene da un periodo negativo ed è obbligata a vincere: la stanchezza per la coppa potrebbe giocare a favore della Salernitana?

"Non credo a una squadra stanca. Hanno vinto la Supercoppa, sono in semifinale di Coppa Italia e sono tra le prime otto in Europa. Solo in campionato sono leggermente in ritardo, ma possono restare tra le prime quattro. Hanno una rosa ampia, individualmente di qualità, che consente di trovare sempre soluzioni. Dovremo mettere in campo armi diverse, ma non aspettatevi un avversario stanco fisicamente e mentalmente. Sono ed erano in grado di vincere tutte le competizioni".