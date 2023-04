"L'inchiesta sulle plusvalenze disturba? A me no, è qualcosa che non posso controllare. Il direttore mi ha aggiornato, noi ci siamo concentrati sul match. Ho provato a convincere i ragazzi che possiamo vincere questa partita". Queste le considerazioni di Paulo Sousa ai microfoni di DAZN nell'immediato pre-gara con i nerazzurri.