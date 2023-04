Attraverso il proprio profilo Instagram, Lorenzo Pirola ha chiesto scusa ai tifosi della Salernitana per il grave errore che è costato ai granata il gol dell'1-1 nel match contro lo Spezia: "Mi dispiace e chiedo scusa per l’errore, non deve succedere ma anche questo fa parte del percorso. Adesso testa alta e guardiamo alla prossima, tutti insieme", scrive il ragazzo di scuola Inter proiettandosi al match di venerdì contro i nerazzurri. A rispondergli e incitarlo arriva il compagno di squadra Norbert Gyomber: "Non devi scusarti di nulla, sei un grande!", il messaggio dell'ungherese.