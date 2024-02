Fabio Liverani, tecnico della Salernitana, ha parlato così a Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Inter: "Sulla poca fiducia c'era da aspettarselo. Una delle situazioni da capire era proprio questa. Serviva più fame e cattiveria nel vincere i duelli. Noi li abbiamo persi, ci è mancata quella fame. Ci siamo concessi a seguire gli eventi, l'Inter non ne aveva bisogno. Occorreva dare un segnale diverso durante la partita. Salvezza? Una settimana intera mi darà una percezione più diretta e vera. Come ho già detto non ho la possibilità di aver già instaurato il rapporto con i ragazzi. Ora serve il lavoro, da qui alla fine la formazione la faranno i ragazzi, i segnali saranno quelli dell'allenamento, non ho altre percezioni. Chi vuole giocare deve farmelo vedere in settimana".

Ha visto qualcosa di positivo?

"Sicuramente le difficoltà sono tante, altrimenti non stavamo al terzo allenatore e non avremmo avuto 13 punti. Qualche segnale di qualche ragazzo che conoscevo meno, con voglia e segnali di essere vivi. Ho bisogno di questo, di quella sensazione di poter fare qualcosa. Occhi, sguardi e fame: devo andare a prendere questo inizialmente, poi metterci la componente tecnica e tattica".

La scossa non si è vista per nulla oggi. Il divario era clamoroso.

"Il divario è stato enorme. Abbiamo giocato con tre difensori centrali che non hanno fatto più di 20 minuti insieme. Qualcuno ha pensato che qualche singolo potesse risolvere la situazione. Candreva è un leader tecnico, tutti devono trascinare il gruppo. Per me la settimana diventa vitale".

Tchaouna andava a pressare, dava qualcosa. Sulla fase difensiva: devi ripartire dalle tue idee.

"Sono d'accordo in tutto. Tchaouna ha cercato di dare una scossa. Pellegrino ha dato tutto, Pasalidis è alla seconda partita, Boateng per emergenza gioca senza allenarsi. Zanoli gioca da poco, abbiamo avuto qualche difficoltà. Manolas e Fazio possono essere due giocatori per dare un'impronta di personalità ed equilibrio alla fase difensiva. Questa squadra prende sempre tanti gol, difficoltà ne abbiamo".