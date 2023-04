"Al fine di accedere allo Stadio è necessario recarsi all’impianto muniti di biglietto e documento - si legge sul sito granata -. Si ricorda che il tagliando d’accesso acquistato online va rigorosamente stampato in maniera leggibile e ritagliato seguendo la linea del tratteggio così come mostrato sul biglietto. Inoltre coloro che hanno acquistato l’abbonamento con la Granata Card e non ne sono ancora in possesso devono necessariamente presentare la ricevuta che è possibile stampare online. Si raccomanda la tifoseria di custodire gelosamente il titolo d’accesso così da evitarne il danneggiamento. Si ricorda inoltre che è vietato introdurre all’interno dello Stadio ombrelli con puntale, artifici esplosivi, pirotecnici, fumogeni ed è importante di rispettare il posto assegnato così come indicato sul titolo di accesso".