In campo dal primo minuto sia con il Torino che con l'Empoli, dopo il periodo lungo di inattività, Jerome Boateng potrebbe essere costretto a dosare le forze contro l'Inter, nella gara valida per l'anticipo della 25esima giornata di Serie A in programma domani a San Siro. Stando a quanto riportato da Ottopagine.it, il neo tecnico Fabio Liverani dovrà pensare a come gestire il minutaggio dell’ex Bayern Monaco, che ha ripreso a lavorare in gruppo solo ieri dopo essere stato esantato dalla seconda sessione della doppia indetta dallo staff tecnico martedì.

Una scelta che rientra in un quadro di totale emergenza in difesa per Liverani, visto che dovrà fare a meno di Fazio, Pirola e Gyomber.