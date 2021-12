Salernitana, Bertoli: “Darei il tempo necessario per chiudere un’operazione dignitosa”

"La società di per sé non fallisce, ma verrebbe privata delle competizioni sportive, una situazione abbastanza critica" spiega.

Paolo Bertoli, uno dei rappresentanti di Melior Trust, a margine dell'Assemblea di Lega di oggi si è fermato a rispondere alle domande dei colleghi presenti per commentare quanto sta accadendo alla Salernitana: "Abbiamo questa scadenza al 31/12, vedremo come chiudere. C'è stato un punto interessante, la Federazione ha chiesto alla Lega di esprimersi sulla possibilità di avere una proroga, se non ci fosse una vendita entro quella data. All'unanimità i colleghi hanno espresso il desiderio di mantenerla in competizione. È un punto molto bello per le squadre concorrenti".

Quali sono i paletti per la proroga?

"Il tema era quello di far sì che laddove ci fosse una proroga, cosa che io auspico se non ci fosse una vendita entro il 31 dicembre, sapere sin da subito cosa succederebbe alla fine del campionato, sia nel caso riesca a recuperare e rimanere in A, sia nell'altro caso. Sapere ora cosa accadrà, dare certezze, mi sembra giusto non lasciare le cose nel limbo, come fatto finora. È stato un periodo capestro, devi vendere un bene sapendo che fra 3-4 mesi non vale più niente".

Lotito si è espresso?

"È sempre stato separato. I due precedenti referenti sono stati bravi, non hanno mai interagito con noi".

Sei mesi sono troppo pochi?

"Il bilancio lo abbiamo avuto a fine ottobre. Non è che ci fosse molto tempo. Chi compra un bilancio lo deve vedere, esaminare, il tempo è stato poco".

Era una situazione prevedibile però...

"Io non voglio commentare, c'è stato disponibilità da parte della Federazione, se uno volesse fare il processo degli anni addietro forse non doveva esserci una scadenza al 31/12. Se ti do la concessione perché ritengo che sei indipendente, rispetto ai precedenti proprietari, puoi dare una scadenza a fine campionato. Ma non c'entriamo noi, abbiamo avuto un incarico per assistere nella fase di vendita".

Delle tre offerte arrivate nessuna aveva i contorni giusti?

"Ho letto delle considerazioni sul fatto che noi avremmo messo rigidità, non è assolutamente vero. Noi non abbiamo espresso un prezzo, chiunque può fare una offerta. Abbiamo messo un vincolo di solidità patrimoniale".

Era fondata la voce di un interessamento di Tarak Ben Ammar?

"No, non c'è mai stata nessuna interlocuzione con quel signore".

Se il Consiglio Federale dovesse dare esito sfavorevole, cosa rischia la Salernitana?

"La società di per sé non fallisce, ma verrebbe privata delle competizioni sportive, una situazione abbastanza critica. Poi il club sta bene finanziariamente, ma se non avesse la possibilità di avere gli sportivi allo stadio sarebbe un pasticcio. Io darei il tempo necessario per chiudere un'operazione dignitosa, non posso concepire una cosa diversa, ma le valutazioni non competono a noi, noi siamo solo degli strumenti".

