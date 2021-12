Rush, ambasciatore Liverpool: “Inter ottimo avversario ma Reds favoriti”

Le parole dell'ambasciatore del Liverpool in vista degli ottavi di finale di Champions contro i nerazzurri

Dopo il verdetto delle urne di Nyon che ha visto l'accoppiamento Inter-Liverpool per gli ottavi di finale di Champions League, Gazzetta.it ha intervistato l'ambasciatore dei RedsIan Rash che dell'Inter dice: "Sarà un ottimo avversario come ogni squadra italiana. Stanno facendo bene in campionato così come anche il Liverpool. Sarà una partita molto interessante. Il Liverpool ha dalla sua l’esperienza di aver battuto già il Milan nel girone andando a vincere a Milano quindi si faranno trovare pronti. Secondo me sono più forti. Guardate Salah, vince le partite da solo. In questo inizio stagione è stato fantastico. Credo il Liverpool sia più forte di quando vinse la Champions due anni fa e chissà non possa vincere di nuovo il campionato. Penso possano riuscirci e anche in Champions sono molto forti. Non vedo l’ora arrivi la sfida con l’Inter. Adoro andare a vedere il Liverpool giocare, mi diverto e non solo per il risultato ma perché sono spettacolari, segnano tanto e sono una squadra di qualità. Sono i favoriti per vincere sia la Champions che la Premier”.