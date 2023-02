Hryhoriy Kozlovskyy è al settimo cielo per la storica qualificazione agli ottavi di finale di Youth League conquistata dal Rukh Lviv battendo l'Inter Primavera dopo la lotteria dei rigori: "Per una vittoria così la frequenza cardiaca aumenta - le parole a caldo del proprietario del club ucraino ai canali ufficiali -. Voglio ringraziare i ragazzi, soprattutto considerando i problemi di rosa che la squadra ha dovuto affrontare. È stato difficile, ma i ragazzi avevano il fuoco dentro, hanno combattuto come cosacchi per l'onore del club e quello del Paese. Penso che una squadra del genere abbia futuro. Sono orgoglioso di loro, del carattere che ha mostrato la nostra squadra.

Questa partita e il risultato sono anche una risposta a quelli che erano scettici sulla nostra partecipazione alla Youth League e ancora più scettici sui risultati. Sono orgoglioso che non abbiamo deluso coloro che credevano in noi. Negli spogliatoi ho detto ai ragazzi che spero di non svegliarmi per molto tempo perché questo sogno continui. E non solo quest'anno, ma anche in futuro".