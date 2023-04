Tre sconfitte in fila, pubblico che contesta, certezze che vengono clamorosamente meno. Cosa sta succedendo al Benfica? In attesa di sfidare l'Inter mercoledì prossimo a San Siro, il presidente Manuel Rui Costa ha deciso di intervenire in prima persona. Al termine della partita contro il Chaves, l'ex Milan e Fiorentina è sceso negli spogliatoi della formazione di Roger Schmidt e ha messo i giocatori davanti alle loro responsabilità: fitto colloquio di crica 30 minuti negli spogliatoi, durante il quale, riferisce Record, Rui Costa ha preteso dai suoi uomini concentrazione totale per le prossime partite.