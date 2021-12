Roma, Tiago Pinto: “Mou con esperienza, tutti abbiamo fiducia in lui”

Le considerazioni del d.g. giallorosso nell'immediata vigilia della partita dell'Olimpico

"Il fattore Mourinho in queste grandi partite? Per noi è una gioia averlo, conosciamo la sua carriera e la sua esperienza anche nei momenti difficili. Ogni giorno a Trigoria capiamo il motivo per il quale l'abbiamo preso. C'è molta fiducia e non è stato preso solo per giocare i big-match". Così Tiago Pinto ai microfoni di DAZN poco prima di Roma-Inter.