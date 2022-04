Chris Smalling, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Roma TV dopo il pareggio ottenuto a Napoli, assicurando che la squadra continuerà a dare il massimo fino all'ultima giornata, a partire dalla prossima gara contro l'Inter: "Abbiamo cominciato bene e alla fine abbiamo creato molto più di loro. Ci hanno dato un rigore contro ma abbiamo continuato a giocare e a lottare. Nel secondo tempo si è visto come abbiamo continuato a spingere. Anche dopo il pareggio abbiamo avuto un altro paio di occasioni. Penso si veda che la squadra è unita e che lotta. Come ha detto l'allenatore abbiamo una mentalità positiva. Penso si veda che siamo molto uniti, specialmente vedendo la reazione di chi entra dalla panchina. Nelle ultime partite i cambi hanno fatto una gran differenza. Dobbiamo andare avanti con questa mentalità fino alla fine della stagione, poi vedere dove arriviamo. E magari nella prossima stagione possiamo puntare ad avere la continuità che stiamo avendo in quest'ultimo periodo. La cosa buona è che abbiamo ancora molte cose per cui lottare: la semifinale in Conference, che è importantissima, ma prima abbiamo una partita molto importante sabato. Stiamo lottando anche per il quarto posto, anche se sembra difficile, ma se continuiamo a far bene possiamo mettere pressione a chi ci sta davanti. Ci giochiamo molto nelle prossime partite".