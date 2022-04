Non nasconde il suo rammarico Gianluca Mancini, difensore della Roma, per l'occasione non sfruttata nel primo tempo del match contro l'Inter. Parlando ai microfoni di Roma TV nel dopopartita di San Siro, il centrale giallorosso è contrariato per non essere riuscito a trovare la via del gol: "Gli episodi fanno la differenza come sempre in queste partite. Il pallone non mi entra quest'anno. Sicuramente posso fare meglio perché ne ho le capacità, ma a volte o fanno i miracoli i portieri o a volte mi esce di poco come a Napoli e come stasera. Posso fare meglio. Era un occasione ghiotta per passare in vantaggio e se avessimo segnato il gol dell'Inter non lo avremmo preso. Siamo consapevoli della nostra forza e di quello che abbiamo messo in campo. Anche oggi abbiamo preso due gol di ripartenza, uno da calcio d'angolo. L'Inter è una squadra che crea molto di più. Guardando le tre partite contro l'Inter questa è la migliore. L'Inter sono tre-quattro anni che lotta per il titolo e gioca in Champions. Io vedo una Roma unita in campo e fuori. Dobbiamo finire al meglio questo campionato".