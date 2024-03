Alla vigilia della sfida di cartello del weekend del campionato Primavera 1 contro l'Inter, il tecnico della Roma Federico Guidi si presenta ai media ufficiali giallorossi per introdurre l'incontro: "Sarà un altro test molto impegnativo. Affrontiamo la squadra più continua del campionato, ha perso una sola volta. Ha fatto un buon percorso anche in Youth League, è una squadra con grandi interpreti che abbinano fisicità e qualità. È un test importante contro un club che sicuramente è un'avversario per lo scudetto, potremo misurare i nostri miglioramenti, cercando di proseguire quanto fatto ultimamente".

Quanto è importante questa gara per archiviare la questione Play Off?

"Ormai tutte sono importanti. Le partite ora sono poche e tutte rappresentano la possibilità di raggiungere il nostro obiettivo, che sono i play off scudetto, anche per giocarci il titolo fino alla fine e avere l'opportunità di fare quel tipo di partite che per mentalità, stress psico-fisico e miglioramenti tattici sono quelle che avvicinano di più i ragazzi al calcio che conta".