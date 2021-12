Roma, Mourinho recupera Villar: tampone negativo, domani ci sarà

Il centrocampista è tornato negativo dal Covid-19 e domani sarà dunque a disposizione dello Special One

Tante assenze in casa Roma, ma José Mourinho recupera almeno una pedina per il match di domani contro l’Inter. Gonzalo Villar è infatti tornato in gruppo dopo essere tornato negativo al Covuid-19: “Tampone negativo... direzione Trigoria con la squadra finalmente. Ciao covid, domani Roma-Inter”, le parole del centrocampista.