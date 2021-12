Roma, Mourinho: “Inter molto più forte di noi. In bocca al lupo per martedì”

Le parole dello Special One dopo lo 0-3 contro i nerazzurri all'Olimpico

"Mi scuso con lo studio e con la gente a casa, visto che magari volevano ascoltare le vostre domande. L'Inter è molto più forte di noi in condizioni normali, e ora che non sono in una condizione normale lo sono molto ma molto di più. L'anno scorso hanno chiuso con 29 punti più di noi e oggi fra Covid, infortuni e squalifiche, la nostra situazione era molto limitata. Avevamo potenziale offensivo praticamente nullo e sarebbe stato importante fare gol in quelle poche chance che abbiamo avuto, tre in particolare. Quando giochi con giocatori fuori ruoli, non puoi prendere gol come il primo e il terzo. Arbitro molto bene, ha saltato un giallo a Cristante: Di Bello ha fatto una bella partita e complimenti all'Inter. In bocca al lupo per la partita di martedì".