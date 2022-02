Roma, Mourinho: “Con l’Inter rapporto eterno, avversario fortissimo. Arbitro? Di qualità”

Le considerazioni del portoghese a margine del match del Meazza

Dopo il ko contro la 'sua' Inter, José Mourinho parla ai microfoni di Mediaset analizzando lo 0-2 in coppa. "Stasera due sensazioni diverse che possono coesistere insieme, quella emozionale e quella di campo - dice il portoghese -. Il modo in cui mi hanno aspettato qui Zhang, Marotta e Zanetti, il regalo, la gente che mi ha aspettato: posso solo dire grazie e non nascondere mai il mio rapporto eterno con l'Inter. Una cosa che si sente. Ma sono venuto qui per vincere con la mia Roma. Non siamo riusciti, però a parte i primi 5 minuti ho visto una Roma che ha giocato molto bene contro una squadra contro cui non è per nulla facile farlo. Abbiamo controllato anche il pallone, ovviamente creando poco perché gli avversari sono grandi avversari. Poi è arrivato il secondo gol che ha cambiato la partita, anche quella dell'arbitro che stasera è stato veramente bravo".